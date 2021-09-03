وزير الصحة التركى: معظم وفيات كورونا فى تركيا مرتبطة بعدم التطعيم

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن نحو 90 بالمئة من الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا "إما أنهم لم يتلقوا التطعيم الثاني أو لم يتلقوه بالكامل".

وأوضح في مؤتمر صحفي أن "نحو 90 بالمئة من مواطنينا في المستشفيات لم يتلقوا التطعيم بالكامل، و90 بالمئة من المتوفين إما أنهم لم يتلقوا التطعيم أو لم يتلقوه بالكامل".

وسجلت تركيا 23496 إصابة جديدة بالمرض، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6435773، وفقا لوزارة الصحة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في البلاد بنحو 283 ليصل الإجمالي إلى 57283، فيما تعافى 20004 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

و تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.