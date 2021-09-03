الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«خطوط وظلال» تصدر «برد النسيان» والنسخة العربية من رواية «كندا»

كندا
كندا

صدر حديثًا عن دار خطوط وظلال للنشر، نصوص بعنوان "برد النسيان"، من تأليف جميلة أبو غليون.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: "كنت الشخص الذي أرغب بإغلاق ذاكرة هذا العام عليه آخر شخص أدونه في ذكرياتي، آخر شخص أتمنى أن أطفئ شموع وحدتي بجواره فيما أرتدي ثياب النسيان وأتوشح الصمت، ليزداد عامي بهجة بغيابك. الليلة سيطرق قلبي الحزن ببلوغ مجد عام وانتظار عام قادم، فيما أحطب شجرة الأعوام وأجمع ذكرياتها، لأوقدها في مواقد النسيان.ببلوغ عام جديد وغياب عام ما زلت أتساءل ما نفع الأعوام التي تأتي بدونك.

في سياق متصل وعن نفس الدار، تصدر قريبًا، النسخة العربية لرواية "كندا"، من تأليف ريتشارد فورد وترجمة أسامة إسبر، والذي يشير في مقدمة ترجمته لرواية "كندا": تتكتسب رواية كندا (الحاصلة على ثلاث جوائز عالمية) عظمتها من عوامل عديدة، منها طريقة الكاتب في استخدام اللغة وبناء الشخصيات والأساليب السردية المبتكرة وغير المسبوقة، وهي لا تروي قصة فحسب، بل ترويها ضمن سياق وداخل ثقافة ما، بالتالي إن غوص الرواية نقدياً في هذه الثقافة من خلال السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تتحرك فيه الشخصيات يعد عاملاً جوهرياً في أهمية رواية ما وقدرتها على التأثير.

ويوضح مترجم رواية "كندا": إن الرواية، بهذا المعنى، قراءة في مصير شخصياتها وللثقافة الأمريكية التي أنتجتها.في هذه الرواية التي ألفها أهم روائي أمريكي معاصر نقرأ قصة مأساة عائلية مدمرة يرويها فتى في الخامسة عشرة بطريقة ساحرة تشدك من السطر الأول إلى الأخير. إنه سحر السرد بامتياز كما يتجلى في أسلوب ريتشارد فورد.

وكما يقول الناقد والروائي الأمريكي أندريه دوبوس الثالث إن رواية "كندا" حكاية عما يحدث حين نتجاوز خطوطاً معينة ولا نستطيع العودة أبداً. إنها فحْصٌ للقوة العلاجية للذاكرة المصقولة، وعمل أدبيٌّ متقنٌ لأحد أروع كتّابنا الذي هو أحد قمم هذا النوع الأدبي“.

يشار إلي أن ريتشارد فورد Richard Ford روائي وقاص أمريكي وُلد سنة 1944 في جاكسون، المسيسيبي. من أعماله: قطعةٌ من قلبي (1976) ــ الحظ الجيد المطلق (1981) ــ الكاتب الرياضي (1986) ــ روك سبرينجس (1987) ــ حياة وحشية (1990) ــ يوم الاستقلال (1995) ــ رجال مع نساء: ثلاث قصص (1997) ــ حشد من الذنوب (2002) ــ حقائق الموقف (2006).

حصل ريتشارد فورد على عدة جوائز من بينها: جائزة فيمينا الفرنسية لأفضل رواية أجنبية، عن رواية كندا2013، وسام أندرو كارنيجي للتميّز في الرواية، عن رواية كندا2001 جائزة بين/ مالمود للتميّز في الرواية 1995 جائزة بين/ فوكنر عن رواية يوم الاستقلال 1995، جائزة بوليتزر عن رواية يوم الاستقلال 1995، جائزة ري Rea للقصة القصيرة، عن إبداعه المتميّز في القصة القصيرة.
 

برد النسيان
برد النسيان
رواية كندا جميلة أبو غليون دار خطوط للنشر برد النسيان ريتشارد فورد حكاية

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