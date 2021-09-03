الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط توافق على تعديل تنسيق القبول بالثانوى الفنى

محافظة دمياط
محافظة دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

 

وأصدرت مديرية التربية والتعليم عدد من التوجيهات في هذا الخصوص والتي تشتمل على أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة من المدارس الخاصة حسب محل إقامة ولى الأمر والتنسيق المُعلن لكل إدارة، كما سيتم القبول بالمدرسة الفندقية برأس البر ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفق الكثافة القانونية.

 

وذكرت أنه في حالة اختلاف محل إقامة الطالب المثبت ببطاقة ولي الأمر عن الإدارة التعليمية التي حصل منها على الشهادة الإعدادية سيتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد المثبت ببطاقة ولي الأمر بعد الحصول على موافقة مدير عام التعليم الفني، ولا يحق للطالب التقدم إلى مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج من الإدارات التعليمية عدا دمياط الجديدة، إلا في حالة عدم وجود النوعية أو التخصص الذي يرغب في الإلتحاق بإدارته التعليمية، كما فى حالة رغبة الطالب في الالتحاق بتخصص غير موجود بإدارته التعليمية، يتقدم ولي الأمر بطلب لمدير عام التعليم الفني للالتحاق بأقرب مدرسة بها التخصص الذى يرغب فى الالتحاق به، على أن يحصل على الحد الأدنى للمدرسة حسب التنسيق المعلن والتخصص المطلوب داخل المدرسة واذا سمحت الكثافة بذلك.

 

كما أعلنت المديرية أنه سيتم قبول طلبة التعليم العام الحاصلين على مجموع من (١٧٠:١٤٠) في التعليم المهني، ويستثنى من شروط النطاق الجغرافى والمجموع كلا من الحالات الآتية:

"طلبة الدمج والطلبة ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المستعصية ( أمراض القلب والأورام وضعف المناعة والفشل الكلوى) بتقديم تقرير معتمد من الكومسيون الطبي للطلبة ، وأيضاً أبناء دور رعاية الأيتام" في محافظة دمياط كاملة. 

محافظة دمياط دمياط منال عوض محافظ دمياط الثانوي الفني

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وائل لطفي

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