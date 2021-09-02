الإحصاء: 90% زيادة فى الصادرات المصرية للسودان خلال 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر إلى السودان إلى حدود 319.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 168.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 151.4 مليون دولار بنسبة 90%، كما ارتفعت وارداتها من السودان سجلت ارتفاعًا إلى حدود 165 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 94 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 71 مليون دولار.

أضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر لدولة فلسطين سجلت ارتفاعًا إلى حدود 100.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 63.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 36.8 مليون دولار، فيما بلغت واردات مصر من فلسطين 58 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 15 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 43 ألف دولار.

أشار جهاز الإحصاء، إلى أن الصادرات المصرية لدولة الصومال بلغت 30.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 21.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.3 مليون دولار، بينما تراجعت واردات مصر منها لـ 989 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 1.2 مليون دولار.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9 ٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلاا شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمده بنسبه 48.1 ٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2 %، أثاث بنسبة 19.8 ٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪.