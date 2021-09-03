الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة دمياط يستعرض أداء عمل المبادرات الرئاسية بالمحافظة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إجتماعا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة لمناقشة خطة العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة بالمحافظة وسير العمل بمراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس الكورونا المستجد.

 

تناول الإجتماع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية وبرامج الصحة العامة بأعلى درجات الكفاءة لتحقيق أعلى معدلات الانجاز  والتأكيد على ضرورة الدعاية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والدور الفعال للرائدات الريفية في نشر التوعية بأهمية ضرورة إجراء الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لأورام الثدي وأهمية الدعاية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وإجراء التحاليل اللازمة لوظائف الكلى والسكر التراكمي ونسبة الدهون بالدم وإحالة الحالات لمستشفيات الإحالة بالمحافظة.

 

كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على حسن سير العمل بالمراكز الثابتة والمتنقلة لتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، بلقاح كورونا بالجرعة الأولى، والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج والتأكيد على تطعيم المواطنين بعد التسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، والتأكيد علي توافر الأجهزة اللازمة للعمل، وعمل الفرق المتحركة من خلال السيارات والعيادات المتنقلة.

 

كما شدد على تكثيف دور الإشراف الفعال من قبل فرق المديرية والادارات الصحية لفرق العمل بمنشآت الرعاية الأولية.

 

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استكمال عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر سبتمبر والتي تستهدف ٨ قرى بمراكز كفر سعد و فارسكور و الزرقا في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وتيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

 

وبدأت منذ أمس الأربعاء القافلة الطبية العلاجية بكفر سعد البلد والتي ستستمر حتى اليوم ، كما تتضمن خطة القوافل العلاجية إنطلاق قافلة بقرية أولاد خلف بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت (٣، ٤ سبتمبر ٢٠٢١) وأخرى بقرية الباز بمركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس الموافقين (٨ ،٩ سبتمبر ٢٠٢١)، وكذا قافلة بقرية العزارمة بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت الموافقين ( ١٠ ،١١ سبتمبر).

محافظ دمياط صحة دمياط دمياط القوافل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لطلاب الثانوية.. موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ثنائى الأهلى

خاص| اتحاد الكرة يكشف موعد النظر فى استئناف عقوبة شيكابالا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يقر ميزانية إسرائيل بالقراءة الأولى

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين