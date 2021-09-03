وكيل صحة دمياط يستعرض أداء عمل المبادرات الرئاسية بالمحافظة

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إجتماعا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة لمناقشة خطة العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة بالمحافظة وسير العمل بمراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس الكورونا المستجد.

تناول الإجتماع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية وبرامج الصحة العامة بأعلى درجات الكفاءة لتحقيق أعلى معدلات الانجاز والتأكيد على ضرورة الدعاية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والدور الفعال للرائدات الريفية في نشر التوعية بأهمية ضرورة إجراء الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لأورام الثدي وأهمية الدعاية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وإجراء التحاليل اللازمة لوظائف الكلى والسكر التراكمي ونسبة الدهون بالدم وإحالة الحالات لمستشفيات الإحالة بالمحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على حسن سير العمل بالمراكز الثابتة والمتنقلة لتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، بلقاح كورونا بالجرعة الأولى، والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج والتأكيد على تطعيم المواطنين بعد التسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، والتأكيد علي توافر الأجهزة اللازمة للعمل، وعمل الفرق المتحركة من خلال السيارات والعيادات المتنقلة.

كما شدد على تكثيف دور الإشراف الفعال من قبل فرق المديرية والادارات الصحية لفرق العمل بمنشآت الرعاية الأولية.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استكمال عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر سبتمبر والتي تستهدف ٨ قرى بمراكز كفر سعد و فارسكور و الزرقا في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وتيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.