الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهلال الأحمر تطلق حملة التبرع بالدم لحماية أطفال مرض الهيموفيليا

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم، بدء حملة التبرع بالدم لحماية أطفال مرض نزف الدم (الهيموفيليا)  الذين يعانون من المرض طول حياتهم.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن التبرع يتم من خلال 5 بنوك دم بمدن (القاهرة، الإسكندرية، طنطا، قنا ودمنهور) ويستعد بنك دم سوهاج للانضمام إلى القائمة.

واشارت إلى أن فروع الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية، إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد.

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