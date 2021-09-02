بالأرقام.. الإحصاء يرصد تعافى قطاعات النقل من تداعيات جائحة كورونا

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تعافي قطاع النقل البري والبحري والجوي من تداعيات جائحة كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، وتمثلت في النقاط الآتية:

وارتفع عدد ركاب السكك الحديدية إلى حدود 19.9 مليون راكب خلال شهر يونيو 2021 مقابل 11.9 مليون راكب خلال شهر يونيو 2020، بينما كان عدد ركاب السكك الحديدية بلغ 18.8 مليون راكب خلال شهر مايو 2021 و8.9 مليون راكب خلال شهر مايو 2020.

وسجلت إيرادات السكك الحديدية 274.3 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2021 مقابل 123.8 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2020، بيما كانت الإيرادات قد بلغت 243.5 مليون جنيه خلال شهر مايو 2021 و89.9 مليون جنيه خلال شهر مايو 2020.

وبلغت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية 357 ألف طن خلال شهر يونيو 2021 مقابل 402 ألف طن خلال شهر يونيو 2020، بينما بلغت كمية البضائع 340.1 ألف طن خلال شهر مايو 2021 و330.7 ألف طن خلال شهر مايو 2020.

وارتفعت حركة الطائرات لـ 13.6 ألف رحلة خلال شهر أبريل 2021 مقابل 2.4 ألف رحلة خلال شهر أبريل 2020، بينما كان عدد الرحلات الجوية قد بلغ 12.4 ألف رحلة خلال شهر مارس 2021 و14.6 ألف رحلة خلال شهر مارس 2020.

وارتفع عدد ركاب الطائرات إلى حدود 1.4 مليون راكب خلال شهر أبريل 2021 مقابل 0.4 مليون راكب خلال شهر أبريل 2020، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 1.3 مليون راكب خلال شهر مارس 2021 و1.4 مليون راكب خلال شهر مارس 2020.

وبلغت كمية البضائع المنقولة بالطائرات 21.5 ألف طن خلال شهر أبريل 2021 مقابل 17.2 ألف طن خلال شهر أبريل 2020.

وسجل عدد ركاب النقل البحرى 45.5 ألف راكب خلال الربع الأول من 2021 مقابل 104.1 ألف راكب خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وبلغ حجم البضائع المنقولة بحريًا 40.6 مليون طن خلال الربع الأول من 2021 مقابل 39.2 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.