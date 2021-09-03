الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شركات السياحة بـ3 محافظات تعلن توصيات تشغيل رحلات العمرة

جانب من اجتماع لجنة
جانب من اجتماع لجنة السياحة الدينية

أعلن علي المناسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة السياحة الدينية لشركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، موضحا أن الاجتماع أوصى بأنه حفاظاً على شركات السياحة من التعرض لأي عقوبات بسبب وقف العمرة القهري في أي وقت نوصى بإضافة بند في العقد بين المعتمر و شركة السياحة المفعل على البوابة المصرية للعمرة يتضمن أنه فى حالة وقف السفر القهري بقرار مصري أو سعودي يلتزم المعتمر الذي تم إلغاء عمرته بانتظار استعادة المبالغ المسددة من شركة السياحة لجميع الجهات المختلفة والخاص ببرنامج المعتمر حتى تستطيع الشركة رد المبالغ المسددة له.

وقال في تصريحات لـ«الدستور» إن اجتماع لجنة السياحة الدينية بغرفة الإسكندرية نص على: «نظراً لحالة الإرهاق المادي التي وصلت لها شركات السياحة بعد توقف ١٨ شهرا حتى الآن نوصى بأن يكون مبلغ التأمين المالي الذي نص عليه قانون بوابة العمرة المصرية للشركات العاملة بالعمرة هو مبلغ رمزي لا يتعدى 20 ألف جنيه مع تعضيده بشيك باسم الشركة عليه صحة توقيع من البنك بأي مبلغ ترونه يناسب هذا الموسم، ويكون هذا الإجراء استثنائيا لهذا الموسم فقط حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الشركات العمل في العمرة ولا يقصى أحد بسبب الأزمة المالية التي يعانى منها ٩٥ ٪ من شركات القطاع».

 

شركات السياحة جائحة كورونا رحلات العمرة بوابة العمرة قانون بوابة العمرة المصرية

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