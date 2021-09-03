الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من تمارين التنفس للمشي.. كيف تتغلب على مشاعرك السيئة؟

المشاعر السلبية
المشاعر السلبية

نحن جميعًا عرضة للشعور بالسوء من وقت لآخر نظرًا لوجود أشخاص وعوامل بيئية أخرى يمكن أن تجعلنا بالكثير من المشاعر السلبية.

وعند الشعور بالمشاعر السلبية، فهناك احتمال كبير أن يؤدي ذلك إلى الاكتئاب، إذن كيف تتغلب على تلك المشاعر السيئة التي تصيبك من وقت لآخر؟ إليك بعض النصائح التي يمكنك الاستفادة منها وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي.

 

ممارسة تمارين التنفس:

يعد التنفس بعمق أسهل الطرق للتعامل مع مشاعرك السيئة قبل أن تؤثر عليك، فالتنفس العميق والبطيء هو ما يجب أن تفعله في هذه المرحلة لمساعدتك على الشعور بمزيد من الاسترخاء والهدوء والذي يمكن أن يساعد في إبعادك عن لمشاعر السلبية.

 

ممارسة رياضة المشي:

يمكن أن يؤدي المشي إلى زيادة كمية الأكسجين التي تدخل للمخ، حتى 10 دقائق من المشي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في شعورك، والابتعاد عن التفكير في المشاعر السلبية.

 

الكتابة وتدوين المشاكل:

طريقة أخرى للتغلب على هذه المشاعر السيئة هي كتابتها، حيث يمكن أن يساعدك تدوين كل الأفكار السلبية التي تراودك في التحرر منها، فالتفكير في الكتابة يعد شكل من أشكال العلاج لك حيث يمكنك رؤية أفكارك بوضوح. 

 

ممارسة تمارين اليقظة:

في عالم ينغمس فيه الناس كثيرًا في أنفسهم، لا يسعنا إلا أن ننجرف في طريقة تفكير الجميع، فهو أحد الأسباب التي تجعلنا غالبًا نشعر بالاكتئاب لأننا نفكر كثيرًا في أنفسنا وننسى الآخرين. 

 

ويعد ممارسة فن اليقظة إحدى الطرق للتغلب على مشاعرك السيئة لأنها في هذه المرحلة تصبح فيها على دراية بمحيطك وبنفسك.

التعاطف مع الذات:

يمكن أن يساعد تطبيق التعاطف مع الذات في تقليل الشعور بالتعذيب الذي نعرضه لأنفسنا،  فبذلك تكون قادرًا على المضي قدمًا والشعور بتحسن تجاه نفسك.

العلاج الاكتئاب رياضة المشي التنفس العميق ممارسة رياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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