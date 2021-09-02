«التعاون الإسلامى» تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثى للمدنيين فى السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الخميس، بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بالسعودية، بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- إن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.

كما شدد على إدانته لكل من يقف وراء ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن يمدها بالمال والسلاح، مجددا تأكيده على وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها السعودية؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.