الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق سندات خضراء ودعم الشباب.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الخميس، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 15.3 مليار جنيه من الاستثمارات الكلية لتنفيذ مرحلة جديدة من مشروعات الطرق، فيما تقدر الاستثمارات الإجمالية لمشروعات الكبارى 6.48 مليار جنيه، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021-2022.


https://www.dostor.org/3558930

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السياسات التي اتخذتها مصر لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن إحدى النتائج الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة الطاقة، ما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (الاحتباس الحرارى) في مصر.

https://www.dostor.org/3559001


كما كشفت عن اتخاذ مؤسسات الدولة 15 إجراء لدعم الشباب خلال جائحة كورونا العالمية، منذ شهر فبراير من عام 2020 وحتى الآن، فى إطار جهود الدولة حرصاً على صحة المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كوفيد-19.

https://www.dostor.org/3559236


وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع والمواد الخام إلى حدود 1.623 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.566 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 56.6 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3559224

التخطيط الدكتورة هالة السعيد الاحصاء كورونا البنك الإسلامي للتنمية مصر

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وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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