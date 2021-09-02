الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التعاون الدولي»: جائحة كورونا أدت إلى التطور التكنولوجي السريع

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

قالت وزارة التعاون الدولي إن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في عام 2019، بمثابة حافز مهم للتعاون الثلاثي، حيث أقرت الدول أعضاء الأمم المتحدة في هذا المؤتمر، بأن التعاون الثلاثي يعرز الشراكات والثقة ين جميع الشركاء ويجمع بين الموارد والكفاءات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أى تنفيذ الأجندة الأممية لا يمكن أن يتم دون الأفكار والطاقات والإيداع لبلدان الجنوب العالمي. 
وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن التعاون فيما يين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يكتسب أهمية كبيرة، في ظل الظروف الاستثنائية (جائحة كورونا) التي يمر بها العالم، حيث أدت الرقمنة والتطور التكنولوجي السريع، والتغيرات المناخية والآثار المتعددة للتحولات الديموغرامية في القارة الأفريقية، الى خلق فرص وتحديات على حد سواء، وفي ذات الوقت تسببت جائحة كوفيد 19، في مخاطر كبرى بشأن إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.

ومن الضروري تنويع الشراكات التنموية في أفريقيا من أجل تحويل هذه التحديات والتوجهات الجديدة إلى فرص تستثمرها القارة، ولكن حتى الآن لم يلعب التعاون الثلاثي دورًا رئيسيًا إذ يظل هناك مجال للتوسع والنهوض بآليات التعاون عبر القارة لتوسيع نطاق الابتكار ومشاركة الحلول الفعالة. 
وشرعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، في تحليل التوجهات الحالية والاستراتيجيات المحتملة للتعاون الثلاثي في أفريقيا من خلال دراسة مشتركة ساهم فيها البنك الإسلامي للتنمية بمدخلات وتعليقات قيمة، وخلال ورشة العمل التي ستعقد ضمن فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الانمائي، ستتم مناقشة النتائح الرئيسية لهذه الدراسة، من خلال المناقشات وتبادل الرؤى ووجهات النظر بين ممثلي الحكومات الأفريقية، وشركاء التنمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص ومراكز الدراسات، والمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أعضاء مبادرة الشراكة العالمية الخاصة بالتعاون الثلاثي الفعال.

وزارة التعاون الدولي الامم المتحدة تحقيق الأهداف الرقمنة التطور التكنولوجي أهداف التنمية المستدامة التعاون الاقتصادى المتحدة للتعاون منتدى التعاون الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

لطلاب الثانوية.. موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

خاص| اتحاد الكرة يكشف موعد النظر فى استئناف عقوبة شيكابالا

أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ثنائى الأهلى

اللجنة المؤقتة تعلن موعد انتخابات مجلس إدارة الزمالك

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلى يلتقى سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده فى تل أبيب (صور)