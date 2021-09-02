الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تسجل 2840 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الخميس، تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 593 ألفًا و772 إصابة.

وأفادت المنظمة الوطنية للصحة العامة باليونان - حسبما نقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية - بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 13 ألفًا و 777 حالة عقب تسجيل 33 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 362 مريضًا.

اليونان كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

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