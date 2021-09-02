البابا تواضروس الثانى يستقبل مجموعة من أقباط المهجر

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم مجموعة من الأقباط بالمهجر ممَن يقيمون في عدة ولايات بالولايات المتحدة، الذين جاءوا في زيارة لمسار العائلة المقدسة بمصر.

وحرص البابا على لقاء هذه المجموعة من أقباط المهجر؛ بهدف دعم التواصل مع الأقباط بمختلف دول المهجر بشكل دائم.

وتستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز “راس السنة القبطية”، وذلك خلال سبتمبر المقبل، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر بعصر الشهداء، بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس- الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

ويوزاي عام 4525 توتية أي بالتقويم الفرعوني، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.