الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«إلى تشيخوف».. جديد شهلا العجيلى عن منصة روى الإلكترونية

شهلا العجيلي
شهلا العجيلي

صدرت حديثًا نوفيلا أو القصّة الطويلة "إلى تشيخوف" عبر منصّة (رَوى) الإلكترونيّة، لتكون باكورة إصدارات المنصة، و(رَوَى) مشروع نوعيّ وجديد في عالم النشر ستصدر من خلاله اثنتا عشرة نوفيللا، واحدة لكلّ شهر، وستكون قراءتها عبر الاشتراك بالموقع أو عبر جهاز كيندل، حيث سنجد كلمة المحرّر وإضاءة حول الكاتبة، وحوار معها حول حيثيّات كتابة النصّ.

النوفيلا صدرت في 3 آلاف وخمسمئة كلمة وبها تدخل الروائيّة والقاصّة والأكاديميّة السوريّة الأردنيّة شهلا العجيلي عوالم المسرحيّ والقاصّ والطبيب الروسيّ الشهير أنطون تشيخوف، وذلك عبر رسالة من طرف واحد، تحكي فيها عن العالم بعده، وتنسج أحداثاً طريفة تحاكي فيها شخصيّاته ومصائرهم برؤية دراميّة حيناً، وساخرة حيناً آخر، وتربط خيوطاً سرديّة بين روسيا القرن التاسع عشر والعالم العربيّ وما حوله في القرن الحادي والعشرين.

 في الحكايتين الرئيسيّتين اللتين قاربت بهما الكاتبة عوالم تشيخوف الحكائيّة سنجد حبكة بوليسية تتبّع نقاط الضعف البشريّة والرغبات المتطرّفة في النفس الإنسانيّة، كالحبّ والطمع والوساوس القهريّة، والقرارات المصيرية الخاطئة، وتقارن بين العادات والثقافات والأساليب الفنيّة في الكتابة، تقول السادردة في خطابها إلى أنطون تشيخوف: "لا تسألني كيف عرفت ذلك كلّه، وأنا معلّقة في غرفة التلفريك! أنت تعرف أكثر منّي أنّ هناك أمراضاً لا نراها، لكنّنا نعرفها من أعراضها."

شَهلا العُجيلي: حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات الثقافيّة من جامعة حلب، وهي أستاذة الأدب العربيّ الحديث والدراسات الثقافيّة في الجامعة الأميركيّة في الأردن. 

وصلت روايتاها (سماء قريبة من بيتنا) و(صيف مع العدوّ) إلى القائمة القصيرة للجائزة العالميّة للرواية العربيّة (البوكر) 2015 و2019 . حصلت روايتها  (عين الهرّ) على جائزة الدولة الأردنيّة في الآداب 2010. كما صدر لها في الرواية (سجّاد عجميّ) 2012. لها في القصّة القصيرة مجموعة (المشربيّة) 2005، وحصلت مجموعتها (سرير بنت الملك) على جائزة (الملتقى- الجامعة الأميركيّة في الكويت) 2017، وهي أرفع جائزة عربيّة للقصّة القصيرة، وترجمت أعمالها إلى الإنكليزية والألمانيّة والإيطاليّة والأرمنيّة والصربيّة.

منصة روى شهلا العجيلي إلى تشيخوف نوفيلا منصة روى الإلكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

لجنة ضرائب المقاولين: الدولة نجحت في تقلص زمن الإفراج الجمركي بالنظام الجديد

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلى يلتقى سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده فى تل أبيب (صور)