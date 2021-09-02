«إلى تشيخوف».. جديد شهلا العجيلى عن منصة روى الإلكترونية

صدرت حديثًا نوفيلا أو القصّة الطويلة "إلى تشيخوف" عبر منصّة (رَوى) الإلكترونيّة، لتكون باكورة إصدارات المنصة، و(رَوَى) مشروع نوعيّ وجديد في عالم النشر ستصدر من خلاله اثنتا عشرة نوفيللا، واحدة لكلّ شهر، وستكون قراءتها عبر الاشتراك بالموقع أو عبر جهاز كيندل، حيث سنجد كلمة المحرّر وإضاءة حول الكاتبة، وحوار معها حول حيثيّات كتابة النصّ.

النوفيلا صدرت في 3 آلاف وخمسمئة كلمة وبها تدخل الروائيّة والقاصّة والأكاديميّة السوريّة الأردنيّة شهلا العجيلي عوالم المسرحيّ والقاصّ والطبيب الروسيّ الشهير أنطون تشيخوف، وذلك عبر رسالة من طرف واحد، تحكي فيها عن العالم بعده، وتنسج أحداثاً طريفة تحاكي فيها شخصيّاته ومصائرهم برؤية دراميّة حيناً، وساخرة حيناً آخر، وتربط خيوطاً سرديّة بين روسيا القرن التاسع عشر والعالم العربيّ وما حوله في القرن الحادي والعشرين.

في الحكايتين الرئيسيّتين اللتين قاربت بهما الكاتبة عوالم تشيخوف الحكائيّة سنجد حبكة بوليسية تتبّع نقاط الضعف البشريّة والرغبات المتطرّفة في النفس الإنسانيّة، كالحبّ والطمع والوساوس القهريّة، والقرارات المصيرية الخاطئة، وتقارن بين العادات والثقافات والأساليب الفنيّة في الكتابة، تقول السادردة في خطابها إلى أنطون تشيخوف: "لا تسألني كيف عرفت ذلك كلّه، وأنا معلّقة في غرفة التلفريك! أنت تعرف أكثر منّي أنّ هناك أمراضاً لا نراها، لكنّنا نعرفها من أعراضها."

شَهلا العُجيلي: حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات الثقافيّة من جامعة حلب، وهي أستاذة الأدب العربيّ الحديث والدراسات الثقافيّة في الجامعة الأميركيّة في الأردن.

وصلت روايتاها (سماء قريبة من بيتنا) و(صيف مع العدوّ) إلى القائمة القصيرة للجائزة العالميّة للرواية العربيّة (البوكر) 2015 و2019 . حصلت روايتها (عين الهرّ) على جائزة الدولة الأردنيّة في الآداب 2010. كما صدر لها في الرواية (سجّاد عجميّ) 2012. لها في القصّة القصيرة مجموعة (المشربيّة) 2005، وحصلت مجموعتها (سرير بنت الملك) على جائزة (الملتقى- الجامعة الأميركيّة في الكويت) 2017، وهي أرفع جائزة عربيّة للقصّة القصيرة، وترجمت أعمالها إلى الإنكليزية والألمانيّة والإيطاليّة والأرمنيّة والصربيّة.