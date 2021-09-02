إجراء أول جراحة لغلق ثقب فى القلب لطفل وطفلة بمطروح (فيديو)

نجح الفريق الطبي بمركز قلب مطروح، اليوم، في إجراء أول جراحة غلق ثقب في القلب بين البطينين عن طريق القسطرة لطفل وطفلة ضمن مبادرة قوائم الانتظار.

وقال الدكتور أحمد عز مدير مركز قلي مطروح في تصريحات لـ«الدستور» إنه منذ 4 أشهر استقبل مركز قلب مطروح طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات وطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وبعد توقيع الكشف الطبي عليهما من قبل الدكتور أحمد معوض أستاذ قلب الأطفال بالمعهد، تبين إصابتهما بثقب في القلب بين البطينين.

وأكد ضرورة إجراء جراحة لغلق الثقب، وعلى الفور تم توفير المستلزمات من قبل وزارة الصحة وتم إدراج الحالتين ضمن المبادرة الرئاسية لانهاء قوائم الانتظار، وإجراء الجراحة للطفلين ضمن المبادرة الرئاسية قوائم الانتظار، حيث تعتبر الأولى من نوعها في المحافظة، مؤكدا أن حالتهم العامة مستقرة وسيتم متابعة الحالات في العيادات الخارجية لمركز القلب.

وأكد أنه منذ إدراج المركز في المرحلة الأولى والثانية ضمن المبادرة الرئاسية قوائم الانتظار، تم إجراء 97 جراحة قلب مفتوح و1117 قسطرة قلبية من أعمار مختلفة باجمالي 1224 عملية، مناشدا المواطنين المصابين بأمراض القلب بالتوجه إلى مركز قلب مطروح لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.