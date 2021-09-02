«التعاون الدولي» تناقش النتائج الرئيسية لتقرير التعاون الثلاثي في أفريقيا

تعقد وزارة التعاون الدولي، ورشة عمل خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يومي 8 و9 سبتمبر، وتناقش الورشة النتائج الرئيسية لتقرير التعاون الثلاثي في أفريقيا والذى أعدته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية.

كما تستهدف الورشة مناقشة كيف يمكن للتعاون الثلاثي أن يدعم الجهود الأفريقية لمواجهة تحديات التنمية، ومكافحة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، واستكشاف الآفاق المستقبلية للشراكات الثلاثية في ظل الفرص والتحديات التي ظهرت مع الرقمنة والتقدم التكنولوجي والتغيرات المناخية والتحولات الكبرى على مستوى القارة.

كما تعمل الورشة على مشاركة خبرات الأسواق النامية والناشئة ومن بينها مصر، ومن الأهداف الرئيسية للورشة تسليط الضوء على اهمية الشراكات والتعاون الثلاثي والدور الذى يمكن أن يلعبه لتوسيع نطاق الابتكار والتنمية على مستوى قارة أقريقيا.

وتناقش كيفية تدعيم جهود قارة افريقيا لمعالجة القضايا الكبرى والتحديات التي تواجه التنمية في القارة من خلال التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تحليل المؤشرات المبدئية حول قابلية استخدام التعاون الثلاثي لمعالجة الأزمات الناتجة عن جائحة كورونا، واستطلاع آفاق الشراكات الثلاثية الشاملة، للاستفادة من الابتكارات التابعة من أفريقيا وتوسيع نطاقها.