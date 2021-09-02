انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحي 5 سبتمبر

يعقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحى الدورة السابعة، التي تحمل اسم «الراحل محمد غنيم» خلال الفترة من 5 الى 12 سبتمبر 2021.

يأتي ذلك بعد أن أقام مركز الحرية للإبداع 6 دورات محلية بنحاح باهر خلال أعوام 2013، 2014، 2015 -2016 – 2017 – 2018.

ويعتمد المهرجان على عدد كبير من المتطوعين في أكثر من مهمة سواء للجان التحكيم أو المشاهدة أو التنظيم أو التجهيزات.

ويقوم المهرجان في دورته السابعة هذا العام بعدد من التكريمات لكل من: اسم الراحل محمد غنيم، الفنان القدير شريف الدسوقى، الدكتور جمال ياقوت، الفنان السكندرى الكبير محمد يسرى، السيناريست الممثل الشاب محمود حمدان، إيمان الصيرفى، اسم الراحل مؤمن عبدة.