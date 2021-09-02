الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

لقاء الأشقاء.. الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني (إنفوجراف)

الرئيس السيسي والملك
الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم ، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بقصر الاتحادية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع الأردن، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، كما أشاد الرئيس السيسي بالمستوي المتقدم للتعاون على مختلف الأصعدة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تطلعة لتعزيز العلاقات لتحقيق مصالح البلدين والشعبين، كما ثمن الرئيس السيسي جهود الحكومة الأردنية رعاية الجالية المصرية هناك. 

كما أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن تقدير عميق يكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد العاهل الأردني الاعتزاز بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وشدد العاهل الأردني على حرص الأردن على الاسفتادة من جهود مصر التنموية بجميع المجالات. 

وأشار العاهل الأردني إلى ضرورة تبادل الخبرات والاستثمار المشترك بين البلدين. 

الجدير بالذكر، عقدت قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي وعبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمد عباس أبو مازن، اليوم الخميس، وشهدت عقد الجلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، حيث هدفت المباحثات لتنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة وتحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية، أخذاً في الاعتبار المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، خاصةً ما يتعلق بعملية السلام وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو الماضي.

وأكد الرئيس السيسي تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع فلسطين، ومن ثم أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته، ومستعرضًا في هذا الإطار رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع، مع التأكيد في هذا الصدد على أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني

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وائل لطفي

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