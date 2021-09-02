رغم التحذيرات.. إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم، إقبالا كثيفا من المصطافين وأهالي المحافظة الساحلية رغم التحذيرات بارتفاع الأمواج ورفع الرايات الحمراء.

وأجرت «الدستور» بثًا مباشرًا من على شاطئ المندرة المجاني بشرق المحافظة، لرصد إقبال المصطافين وحالة البحر اليوم.

واستمر إقبال المصطافين على الشواطئ بداية من الصباح الباكر للاستمتاع بالبحر، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مع تواجد أفراد الإنقاذ لمتابعة الرواد وتحذيراتهم من الدخول في الأعماق، والالتزام بالمساحات الأمنة.

المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وشهدت شواطئ شرق الإسكندرية، وتتميز بحواجز للأمواج كثافة عددية من المصطافين، لهدوء البحر بتلك الشواطئ ويتمكن المواطنين وخاصة الأطفال من الاستمتاع بالسباحة بها.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين ورواد الشواطئ، من حالة البحر اليوم، حيث شهد ارتفاع ملحوظ فى أمواج البحر مع رياح متوسطة.

المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وانتشر تواجد الغطاسين، وعمال الابراج، وتم رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية، مع مطالبة المواطنين بالالتزام بتعليمات عمال الابراج و المنقذين، فى تحديد المسافات الآمنة للسباحة.

المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وأكد الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين خير المتطوعين، أنه في حالة ارتفاع البحر، يحب إلتزام رواد الشواطئ بتعليمات الإنقاذ، وتعرف المواطنين على المنطفة الآمنة، أما في البحر المفتوح مثل شواطئ العجمى والساحل ممنوع النزول نهائيًا خلال اضطراب البحر مع نزول الشواطئ التي يتواجد بها «جونة محاطة بالدوالس».

المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وأشار لـ«الدستور» إلى أنه يمنع تمامًا النزول قبل الساعة ٧ صباحًا أو بعد الغروب حوالى، لعدم تواجد أفراد الإنقاذ من العاملين بالشواطئ قبل أو بعد تلك الفترة، مع الإلتزام بتعليمات الشاطئ حفاظا على الأرواح، لافتًا أن ارتفاع البحر سوف يستمر على الأقل حتى يوم السبت المقبل.

المصطافين على شواطئ الإسكندرية