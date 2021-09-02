الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل لقاء السفير السعودى بالقاهرة ونظيره القطرى (صور)

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الخميس، نظيره القطري المُعيَّن حديثًا لدى مصر، السفير سالم آل شافي.

وكتب نقلي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "سعدت باستقبال أخي السفير سالم آل شافي، سفير الشقيقة قطر المُعيَّن في مصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، مرحبًا به بين إخوانه السفراء العرب، والسلك الدبلوماسي الممثل لدى جمهورية مصر العربية، ومتمنيًا له التوفيق والسداد في محطته الدبلوماسية الجديدة".

وصول السفير القطري

وفي الثالث والعشرين من أغسطس الماضي، تسلَّم وزير الخارجية سامح شكري، نسخة من أوراق اعتماد السفير سالم مبارك آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ رسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" آنذاك، تمنى وزير الخارجية سامح شكري، للسفير القطري الجديد، التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.

وفي آواخر يوليو الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قرارًا بتعيين سالم بن مبارك بن شافي آل شافي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى  مصر.

السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره القطري
صورة من اللقاء

المصالحة العربية مع قطر

يأتي ذلك بعد قرابة 8 أشهر على إعلان المصالحة العربية مع قطر خلال قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، وتم بموجبها إعلان المصالحة بين قطر ودول الرباعي العربي "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017. 

وتنفيذًا لما تم التوافق عليه في قمة العلا، عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية، في آواخر يونيو الماضي، اجتماعها الخامس بوزارة الخارجية القطرية في الدوحة.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، آنذاك، ترأس الاجتماع من جانب دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشئون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب المصري السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية.

وحسب بيان "الخارجية القطرية"، توصلت اللجنة إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها والتي تناولتها اللجنة القانونية وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

السفير السعودي القطري القاهرة مصر قطر السعودية المصالحة السفير القطري سالم آل شافي أسامة بن أحمد نقلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

انقطاع المياه عن مصر الجديدة و14 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

استبعاد رمضان صبحى من بعثة المنتخب للإصابة

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده في تل أبيب (صور)

إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا