تفاصيل لقاء السفير السعودى بالقاهرة ونظيره القطرى (صور)

التقى السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الخميس، نظيره القطري المُعيَّن حديثًا لدى مصر، السفير سالم آل شافي.

وكتب نقلي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "سعدت باستقبال أخي السفير سالم آل شافي، سفير الشقيقة قطر المُعيَّن في مصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، مرحبًا به بين إخوانه السفراء العرب، والسلك الدبلوماسي الممثل لدى جمهورية مصر العربية، ومتمنيًا له التوفيق والسداد في محطته الدبلوماسية الجديدة".

وصول السفير القطري

وفي الثالث والعشرين من أغسطس الماضي، تسلَّم وزير الخارجية سامح شكري، نسخة من أوراق اعتماد السفير سالم مبارك آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ رسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" آنذاك، تمنى وزير الخارجية سامح شكري، للسفير القطري الجديد، التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.

وفي آواخر يوليو الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قرارًا بتعيين سالم بن مبارك بن شافي آل شافي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى مصر.

صورة من اللقاء

المصالحة العربية مع قطر

يأتي ذلك بعد قرابة 8 أشهر على إعلان المصالحة العربية مع قطر خلال قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، وتم بموجبها إعلان المصالحة بين قطر ودول الرباعي العربي "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017.

وتنفيذًا لما تم التوافق عليه في قمة العلا، عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية، في آواخر يونيو الماضي، اجتماعها الخامس بوزارة الخارجية القطرية في الدوحة.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، آنذاك، ترأس الاجتماع من جانب دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشئون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب المصري السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية.

وحسب بيان "الخارجية القطرية"، توصلت اللجنة إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها والتي تناولتها اللجنة القانونية وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.