«الصحة»: تحاليل جينية وتشديد الإجراءات بالمنافذ لرصد متحورات كورونا

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن إجراء تحاليل جينية بالمعامل التابعة لوزارة الصحة بصورة دورية، للتأكد من عدم ظهور أو تفشى سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت لـ"الدستور" أن خطة الترصد والتتبع للتصدى للأمراض الوبائية والتي على رأسها فيروس كورونا، تطبقها الوزارة بدءًا من منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، حيث يتم فحص كافة الوافدين للتأكد من خلوهم من أي أعراض مرضية تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من الحصول على التطعيمات المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية.

وأكدت أن كافة منافذ الحجر الصحى بالمطارات مدعمة بأجهزة تحليل الحمض النووى للتأكد من الإصابة بسلالات متحورة من فيروس كورونا فى مصر، لافتة إلى أنه يتم متابعة كافة الوافدين بعد دخولهم البلاد لمدة 15 يوم من خلال منظومة الترصد والتقصى، حتى فى حال وجود أى أعراض مرضية، للتأكد من عدم حملهم أي سلالات متحورة من فيروس كورونا.

وفى سياق متصل شددت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحرص على التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن سلالة دلتا بلس الجديدة سريعة الانتشار بشكل قد يؤدى إلى ظهور إصابات عائلية فى مصر.

وأشارت إلى أن لقاحات فيروس كورونا ساهمت في انخفاض نسب دخول المستشفيات بنسبة 90%، مناشدة كافة المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح خصوصاً الفئات المستحقة وذات الأولوية.

وأضافت أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا حدثت بروتوكولاتها العلاجية استعداداً للموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث يتم تدريب الأطباء فى المستشفيات على بروتوكولات العلاج الجديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.