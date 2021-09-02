تراجع كبير في إنفاق بريطانيا على التعليم منذ 2009.. ومطالب بزيادته

أظهرت دراسة أن الإنفاق البريطاني على كل تلميذ في المدارس أصبح أقل مما كان عليه في عام 2009 بالقيمة الحقيقية على الرغم من الحاجة إلى اللحاق بالركب بعد الوباء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قال معهد الدراسات المالية إن المدارس في المناطق المحرومة تواجه "أكبر التحديات" في تعويض ما فقدته من تعليم حيث إنها شهدت أكبر التخفيضات.

وقالت إن هذا "يتعارض" مع جدول أعمال الحكومة "التسوية" وسيجعل الأمر "أصعب بكثير" على التلاميذ الفقراء للوقوف على السرعة.

وقال التقرير إن الإنفاق المدرسي الأساسي لكل تلميذ في إنجلترا كان يزيد قليلًا عن 6500 جنيه إسترليني في 2019-20، وهو أقل بنسبة 9 في المائة من حيث القيمة الحقيقية من أعلى نقطة له عند 7200 جنيه إسترليني في 2009-2010.

ومع ذلك، قالت مؤسسة التمويل الدولية إن الإنفاق في ذلك العام سيظل أقل بنسبة 1 إلى 2 في المائة بالقيمة الحقيقية مما كان عليه في 2009-2010.

وهذا يفسر التضخم الإجمالي والنمو في التكاليف المحددة التي تواجهها المدارس.

ويدرس البحث، الذي تموله مؤسسة Nuffield Foundation، اتجاهات الإنفاق المدرسي الأساسي ويستبعد الإنفاق الإضافي أثناء الوباء، مثل 3 مليارات جنيه إسترليني المخصصة للحاق بالركب.

ويعود الضغط غير المتناسب على المدارس في المناطق الفقيرة جزئيًا إلى التغيير في صيغة التمويل الوطني، والتي كانت تاريخيًا سخية جدًا لهذه المدارس.

ويقول الخبراء إن الانخفاض البالغ 9 في المائة هو الأكبر منذ أكثر من 40 عامًا ويتعارض مع أجندة "رفع المستوى" للحكومة، لأنه سيجعل من الصعب على التلاميذ الفقراء التعود على السرعة.

وبعد حملة قام بها مديرو المدارس في مناطق أخرى، تمت إعادة توزيع التمويل قبل وباء كورونا بطريقة كانت تعتبر أكثر عدلًا.