ضبط عامل بمزرعة دواجن اعتدى جنسيًا على معاقة ذهنيًا بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، من ضبط عامل بمزرعة دواجن، لقيامه بالاعتداء جنسيًا على معاقة ذهنيًا، بقرية "الكرماء" مركز أجا.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة أجا من المدعو "علاء . ع" 60 سنة، عامل زراعي ومقيم قرية "الكرما" دائرة المركز وبرفقته نجلته رقية 32 سنة، معاقة ذهنيًا ومقيمة طرف أسرتها بذات القرية وأتهم المدعو "محمد خالد محى الدين عثمان" 26 سنة،عامل بمزرعة دواجن ومقيم منطقة بولاق الدكرور بالجيزة

باستدراج نجلته المذكورة إلى المزرعة محل عمله والكائنة بذات القرية والتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهم، بمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحويل المذكورة إلى مستشفى أجا المركزي لتوقيع الكشف الطبى عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6204/ 2021 إدارى مركز أجا ، وجارِ العرض على النيابة العامة.