الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حرارة وشبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الجمعة، نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والطقس ليلا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة (40% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 36 25
طنطا 35 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 34 24
بلطيم 32 25
مطروح 31 23
السلوم 31 22
سيوة 36 20
بورسعيد 32 26
دمياط 32 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 25
العريش 31 25
رفح 30 24
رأس سدر 34 24
نخل 33 17
نويبع 36 29
طابا 36 25
كاترين 37 19
الطور 33 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 35 25
بنى سويف 35 25
المنيا 36 22
أسيوط 37 22
سوهاج 38 23
قنا 42 26
الأقصر 43 26
أسوان 43 29
إدفو 42 29
أبوسمبل 44 29
الوادى الجديد 40 27
شلاتين 41 28
أبورماد 41 28
حلايب 38 27
رأس حدربة 36 26.

هيئة الأرصاد الجوية طقس الحرارة القاهرة الطقس هيئة الارصاد

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وائل لطفي

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