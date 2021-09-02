العراق: العثور على عبوات ناسفة خلال عملية تفتيش بكركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، اليوم الخميس، عن العثور على عبوات ناسفة بقضاء الحويجة في كركوك، خلال عملية تفتيش بالمحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز: "إن قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة، نفذت عملية تفتيش بمنطقتي (بابوجان والسلامية) بقضاء الحويجة في كركوك، وعثر خلالها على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع مختلفة الأنواع".

وأضاف البيان أن قوة من اللواء الحادي عشر للفرقة، بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة، نفذت عملية تفتيش في منطقة (الدب) ب‍كركوك، تم خلالها العثور على 3 قنابل هاون عيار 120 ملم، موضحا أنه تم رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن العراق حريص على التحكم بسياساته واقتصاده بعيدًا عن أي تدخل، مشيرًا إلى أن الأوضاع مهيأة للانتخابات المبكرة، مشددًا على أن العراق لن يقبل بالتدخلات الخارجية من أي دولة.

وأعلن «الكاظمي» أيضا عن نجاح مؤتمر بغداد، مؤكدًا أن المؤتمر كانت أصداؤه كبيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال الكاظمي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي نقلته شبكة «رووداو» العراقية اليوم الثلاثاء: "نجحنا في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكانت أصداؤه كبيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً".

وأضاف: "هدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية، بل وفق المصالح المشتركة".

وأكد رئيس الوزراء العراقي وجوب عودة العراق "بنحو يليق باسمه وتاريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات".

وحسب «الكاظمي» فإن حكومته حرصت على أن "يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي تدخل، فلا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما نعمل عليه عبر توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة".