جامعة قناة السويس تنظم تدريبًا صيفيًا لطلاب الصيدلة الإكلينيكية

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، على حرص الجامعة لتوفير التدريب الميداني الصيفي لجميع الطلاب لاكتساب خبرة حقيقية في ممارسة المهنة وتعزيز مشاركة المجتمع وربط الخريجين بسوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كلية الصيدلة قامت بتدريب طلاب الفرقة الرابعة (صيدلة إكلينيكية) خلال التدريب الصيفى الإكلينكي بمستشفي الطب العالمي للقوات المسلحة، وذلك خلال في الفترة من 14 أغسطس حتى 16 سبتمبر.

وأوضحت الدكتورة دينا أبوالمعاطي عميد الكلية، أن هذا التدريب يأتي ضمن فاعليات الاتفاقية المبرمة بين كلية الصيدلة جامعة قناة السويس ومركز الطب العالمي بهدف تزويد الطلاب بفرص لممارسة العمل في الصيدليات المجتمعية والصيدليات الإكلينيكية بالمستشفيات وشركات تصنيع الأدوية.

وأشار الدكتور صفوت عبدالمقصود منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية أن التدريب يجعل الصيدلي قادر على مواجهة تحديات العلاج الدوائي المعقدة للمرضى وتناول wards pharmacotherapy Oncology، Critical care، Oncology chemotherapy preparation".

وعلى الجانب الآخر، أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن بدء خطة تلقي اللقاح داخل جامعة قناة السويس الأحد المقبل وذلك بعد التشغيل التجريبي الذي استمر على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 و2 سبتمبر الجارى.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة لمقر الإدارة الطبية، حيث يبدأ التشغيل المبدئي لحملة التطعيم بالجامعة، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة.

وأشار زكي إلى أن هناك 4 نقاط للتطعيم داخل الجامعة بالإدارة الطبية، كلية التجارة، كلية الطب ووحدة متحركة تعمل وفق جداول تنظيمية تيسيرًا على جميع منتسبيها.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تخصيص 50 ألف مصل لجامعة قناة السويس تم استلام 10 آلاف مصل كمرحلة أولى، خمسة آلاف جرعة أولى، وخمسة آلاف للجرعة الثانية بنسبة 25% من الحصة المخصصة لجامعة قناة السويس.

وأكمل رئيس الجامعة أن اللقاح يتم بمصل "سينوفاك"؛ ويعد التحصين بهذا اللقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة والحد من أعراضها ومواجهة التطورات المحتملة للجائحة.

هذا وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من عمليات التطعيم قبل بدء العام الجامعي الجديد، معلنًا عن وضع خطة شاملة لاستكمال تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد بالجامعة، ووضع آليات التنفيذ والمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أى عقبات محتملة، وذلك في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية في الدولة المصرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جميع الطلاب - فوق الـ18 عام - سيتم تطعيمهم باللقاح عند إجراء الكشف الطبي بصفة إجبارية، وتابع أن الطلاب المستجدون سيتم إجراء التطعيم لهم بنقطة الإدارة الطبية.

وتابعت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة مؤكدة علي ضرورة التسجيل للعاملين وبعد استلام الرسالة المكونة من عشرين رقم يتم التأكد من عملية التسجيل مشيرًا إلى أنه في خانة الوظيفة يتم اختيار "العاملين في الجامعات المصرية".

ومن جانبها أشارت الدكتورة سمر فتحي أن تلقي اللقاح بالإدارة الطبية يتم داخل عيادات الكشف الطبي كما تتم عملية التسجيل والتفصيل بمكان واحد.

وأضافت الدكتور عزة عطية نائب المدير العام للإدارة الطبية ومنسق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالجامعة أن اللقاح آمن وأعراضه الجانبية لا تتجاوز ارتفاع درجة الحرارة خلال الـ48 ساعة الأولى من تلقي اللقاح، مؤكدة أنه لن يسمح بإعطاء اللقاح للحوامل أو المرضعات أو من هم دون الـ18 عامًا.

وأكدت الدكتورة عزة عطية أن فريق العمل داخل كل نقطة يضم 2 تمريض، وطبيب و2 IT مدخلي بيانات و2 إداريين، مشيرة إلي أنه سيتم إعلان جدول زمني لتواجد الوحدة المتحركة بالكليات والإدارات.