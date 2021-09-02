توزيع أكثر من 36 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في بولندا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا اليوم الخميس، عن أنه تم توزيع 36 مليونًا و335 ألفًا و572 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بينها 43 ألفًا و348 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات- حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية- إنه تم تطعيم أكثر من 18.8 مليون شخص بشكل كامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى أكثر من 19.3 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا بلغت مليونين و889 ألفًا و412 حالة، وإجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 75 ألفًا و367 حالة.

