كورونا يهاجم الأطفال فى الولايات المتحدة قبل بدء الموسم الدراسى

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه في الوقت الذي يبدأ فيه الموسم الدراسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال والمراهقين إلى معدلات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ موجة الشتاء الوبائية، قبل إتاحة اللقاحات على نطاق واسع.

وعلى مستوى الولاية، لاحظ القادة المحليون ارتفاعًا حادًا في الحالات بين الأطفال، ففي مقاطعة ماريكوبا- أريزونا، يشكل الأطفال دون سن 12 عامًا سدس حالات كورونا بالمقاطعة، و6% من حالات العلاج في المستشفى هم من الأطفال.

وفي ولاية تينيسي يشكل الأطفال دون سن 18 عامًا ما يقرب من 40% من الحالات في الولاية، مع وجود أكثر من 14000 حالة بين الأطفال.

وأبلغت تكساس عن 20256 حالة إيجابية في العام الدراسي الجديد، إلى جانب 7488 حالة بين الموظفين.

وبحلول نهاية أغسطس، مثل الأطفال حوالي 15% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك وسط رسائل مختلطة من عدة حكام جمهوريين حول إرشادات الأقنعة في المدارس.

في حين أن معظم الأطفال سيصابون بأعراض خفيفة نسبيًا، بما في ذلك سيلان الأنف أو السعال أو الحمى، مع فيروس كورونا، فإن بعض الأطفال يصابون بحالات أكثر خطورة من الفيروس تؤدي إلى البقاء في المستشفى.

ومن بين 24 ولاية أبلغت عن دخول الأطفال إلى المستشفيات، تراوحت هذه النسبة بين 1.6% و 3.6% من جميع حالات الاستشفاء.

وتشير البيانات الواردة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أنه يتم إدخال ما يزيد عن 300 طفل في المتوسط ​​إلى المستشفى مع كورونا كل يوم.

وبينما كانت حالات كورونا بين الأطفال والشباب نادرة في يوم من الأيام، فإن متغير دلتا الأكثر قابلية للانتقال جعل التركيبة السكانية الأصغر أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وقال مارك كلاين، الطبيب العام في مستشفى الأطفال في نيو أورلينز، لشبكة CNN: "هذا الفيروس الذي نتعامل معه الآن يغير قواعد اللعبة".

