بدء تطعيم منسوبي جامعة الأزهر ضد ڤيروس كورونا الأسبوع المقبل

تبدأ جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خطة تطعيم شاملة في جميع قطاعاتها ابتداءً من الأسبوع القادم.

وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وإيماءً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات المصرية.

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن الجامعة سوف تبدأ في تطعيم منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد ڤيروس كورونا المستجد؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد خلال الأيام القادمة.

وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أنه سيتم تحديد عدد من النقاط الخاصة بالتطعيم، تعمل على مدار أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً في جميع فروع الجامعة بالقاهرة بنين وبنات، والوجهين: البحري والقبلي، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لنقاط التطعيم تصل إلى ٣٠٠ فرد يوميًّا لكل نقطة وتعمل على مدار الأسبوع.

جدير بالذكر أن العدد المستهدف تطعيمه في جامعة الأزهر يصل إلى نحو ٤١٧٧٠٠ مواطن من منسوبي جامعة الأزهر بجميع الكليات.

وتبدأ عملية التطعيم بالتسجيل الإلكتروني لمتلقي التطعيم في القاهرة والوجهين: البحري والقبلي، يتبعها تلقي التطعيم بالتنسيق مع مديريات الصحة بالقاهرة والمحافظات.

من ناحية أخرى، صدَّق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على قرار فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، بداية من السبت 4 سبتمبر الجاري وحتى 30 سبتمبر.

وصرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه يجوز التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي - اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.