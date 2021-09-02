الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: ليس لدينا خطط لإقناع ليبيا باستقبال لاجئين أفغان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

نفى الاتحاد الأوروبي وجود أي خطط منه لإقناع ليبيا باستقبال أي لاجئين أفغان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو، في تصريحات نقلتها قناة «ليبيا الحدث»، اليوم الخميس، إنه لا توجد أية نوايا بشأن تعامل ليبيا مع هؤلاء اللاجئين.

وكان بيان مشترك صادر عن دول، من بينها ليبيا والولايات المتحدة، قد تعهد في وقت سابق بالتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية في أفغانستان.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تعمل على إتاحة طاقة استيعابية لاستقبال ما يصل إلى 50 ألف لاجئ أفغانى فى القواعد العسكرية الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، إن "هناك طاقة استيعابية، ونحن نعمل من أجل تحقيق طاقة استيعابية فى قواعدنا العسكرية تتيح استيعاب ما يصل إلى 50 ألف شخص".

وأوضحت أن ذلك يعنى استضافة اللاجئين وليس "إعادة توطينهم"، وأشارت إلى أن تلك المنشآت لن تستضيف اللاجئين بشكل دائم، لكنها ستقدم الرعاية الطبية والمساعدة لهم، وستكون "حلقة وصل بين اللاجئين ومنظمات تعكف على إعادة توطينهم".

 

 

الاتحاد الأوروبي ليبيا لاجئين أفغان خطة أقناع نفي

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وائل لطفي

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