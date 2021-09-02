الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بحادث تصادم بطريق سوهاج القاهرة الصحراوى

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون، من أبناء محافظة سوهاج، بجنوب الصعيد، إثر حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب المنيا، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلت الجثة وجميع المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وحالتهم العامة مستقرة، عدا 4 حالات تخضع لرعاية فائقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، فجر اليوم الخميس، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم للمستشفى العام.

وبالانتقال والفحص أفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق من إدارة البحث الجنائي، أن الحادث وقع نتيجة تخطٍ خاطئ من أتوبيس نقل ركاب كان يستقله نحو 40 مواطنًا، قادم من سوهاج بجنوب الصعيد في طريقه إلى محافظة القاهرة، وأثناء مروره جنوب رست المنيا وقع تصادم مع سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد محجرية عبارة عن رخام.

جرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

اليوم مصرع أتوبيس خدمات طريق تصادم حملة المنيا المرور سيارات سوهاج صور على

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