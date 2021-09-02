بسبب خلاف على 40 جنيها.. شاب يذبح ابن عم والده في كرداسة

ذبح شاب ابن عم والده في منطقة كرداسة عقب خلاف على 40 جنيها، وتم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بمقتل شخص في كرداسة، وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين العثور على جثة، "خ.ر.ع"، في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين إصابة المجني عليه بجرح ذبحي بالرقبة وطعن بالصدر.

نتائج التحريات

ووكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل ابن عم القتيل، و أن والد المتهم تشاجر مع شقيق المجني عليه الأصغر بسبب الخلاف على 40 جنيها وذلك لرفضه السداد، وذهب والد المتهم إلى المجني عليه ليشكو له شقيقه الأصغر ويطالبه بإحضار المبلغ من شقيقه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تدخل وسب المجني عليه ثم انصرف إلى منزله وأحضر سلاحا أبيض، وانتظر حتى أبصر الضحية وغافله بأن ذبحه من الخلف ثم سدد له طعنة في الصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه ذبح المجني عليه، بسبب قيام شقيقه الأصغر بالنصب على والده في 40 جنيها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبة القتل

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.