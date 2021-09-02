التحقيق مع شخص بتهمة إدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة بالأميرية

تباشر نيابة الأميرية اليوم الخميس، التحقيق حول قيام شخص بإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة، وإعادة بثها على قاطني المنطقة محل سكنه، مقابل مبالغ مالية أعلى عقار سكني بدائرة القسم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط شبكة لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة أعلى سطح عقار بالأميرية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص)، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية باتخاذ سطح العقار سكنه مكاناً لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها على قاطني المنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه، وعثر بسطح العقار على 21 جهاز ريسيفر، 12 كارت فك شفرة القنوات الفضائية، كابينة توزيع قنوات فضائية، جهاز سويتش.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حماية حقوق الملكية الفكرية

تتمثل القضية الرئيسية لمباحث المصنفات الفنية، فى حماية حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، ووفقًا للاتفاقيات الدولية والتعهدات الناشئة عنها، وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والملكية الفكرية هي كل نتاج العقل البشري من اختراعات وابتكارات وعلامات تجارية، والأدبيات العلمية والأدبية، ولذلك يتم الحفاظ عليها تقديرًا للإبداع وحماية لحقوق أصحابها، وفي حال مخالفة حقوق الملكية الفكرية فإنك معرض للملاحقة من مباحث المصنفات الفنية، وهي نصيحة مهمة يجب أن تعرفها.

تعمل مباحث المصنفات الفنية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتي يتم إثباتها من خلال التسجيل فى الشهر العقارى أو براءات الاختراع أوبرقم إيداع بالنسبة للكتب، وكذلك الإنتاج ونشر الإبداع يعطى الأحقية لصاحبه باعتباره أول من نشره.

وتقوم مباحث المصنفات الفنية للحفاظ على الملكية الفكرية من خلال حملات يومية مستمرة، تشنها الإدارة على الأماكن والجهات التى تسرق الملكية الفكرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وكذلك وزارة الاتصالات، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.