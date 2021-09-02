الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ألقت بنفسها في النار عند باب زويلة

الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى استشهاد القديسة مريم الأرمنية

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى استشهاد القديسة مريم الأرمنية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة مريم الأرمنية، كانت أسيرة فطلب منها أن تجحد إيمانها بالسيد المسيح فلم تقبل وعذت عذابا شديدا ولكنها ظلت ثابتة علي إيمانها ولما هددت بحرقها في حفرة مشتعلة عند باب زويلة بالقاهرة، اجتمع هناك جموع كثيرة وظلوا يصعبون عليها الأمر فقالت: "حسنا أن القي روحي بين يدي الله" وبسرعة ألقت نفسها في الحفرة فنالت إكليل الشهادة.

وعلى صعيد اخر، قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الحسد يعدم الإنسان من خيرات الله نفسيًا وجسديًا، الإنسان الحسود يشبه الصدأ، مضيفاً: "الغيرة وحش يأكل نفسه بنفسه".

وأضاف بطريرك الأقباط الأرثوذكس، في تصريحات له: "انتبه لنفسك وهذا كله دعوة لحياة البر، الخلاصة أن نجاح الأشرار خادع ولا يعيش طويلًا، والأبرار يصفهم المزمور الأول قائلًا: "فَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ، الَّتِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ، وَوَرَقُهَا لاَ يَذْبُلُ. وَكُلُّ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ." (مز ١ : ٣). 

وتابع: "الخلاصة يا أخوتي تكمن في النص الإنجيلي القائل: "لأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ الإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ الْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟" (مر ٨ : ٣٦). واختتم: "هذا المزمور من أدب الحكمة وأريد أن نقرأه أكثر من مرة وممكن على أجزاء ونأخذ منه فقرات ونستخلص منها دروس للحكمة، وهذا المزمور هو بدء هذه الدروس التي هي "دروس في الحكمة"، والتي يقدمها نبي الله داود الملك من خلال المزمور ٣٧".

كما أعطى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تدريبا للأقباط قائلا: "أقرأ المزمور وتأمل في كلماته".

كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ السنكسار السنكسار اليوم السنكسار الكنسي السنكسار الدستور كتاب السنكسار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

«موسم الحفلات» يجبر حسن شاكوش ورضا البحراوي على «الصلح»

الفيروس المتحور واللقاح المنقذ.. أطباء يتحدثون عن «فاكسين» كورونا

العقوبات الأمريكية تحرم إيران من 100 مليار دولار عوائد نفطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة ساحل غزة

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

«لا عودة».. ماذا تريد إسرائيل فى قطاع غزة؟