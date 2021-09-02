إعلان حالة الطوارئ فى نيويورك بسبب الأمطار القياسية والفيضانات

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ، مساء الأربعاء، بسبب ما سماه "حدثا مناخيا تاريخيا" مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة، الأربعاء، حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية "إيدا" في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول في تغريدة على تويتر: "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة" بعدما أدت آيدا التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة أبرشية لويزيانا، الثلاثاء، إن الدمار الذي أحدثه الإعصار إيدا ترك مجتمع جزيرة الحاجز في جزيرة جراند آيل "غير صالح للسكن".

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن قافلة البحث والإنقاذ التي تسافر إلى مجتمع جيفرسون باريش تمكنت من الوصول عن طريق البر، لكن ما بين 10 إلى 12 من فواصل السدود على جانب خليج المكسيك من الجزيرة تركت 100% من المنازل والمباني الأخرى متضررة.

ومنها وقالت رئيسة الأبرشية سينثيا لي شنج للصحفيين في مؤتمر صحفي إنه الدمار الكامل أو شبه مدمر، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزيرة - التي تقع على بعد حوالي 111 ميلاً جنوب نيو أورلينز - كانت مغطاة بحوالي ثلاثة أقدام من الرمال ، كما قالت شنج.

وقال رئيس شرطة جزيرة جراند آيل، سكوتر ريسويبر، إنه انتظر مع ضباط آخرين الإعصار داخل مركز شرطة البلدة، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

وأضاف ريسويبر لوكالة أسوشييتد برس "لقد تحرك جميع ضباط الشرطة إلى المبنى من أجل الأمان - ثم اندلع الاعصار كالجحيم".

وتابع "بدأت الأسقف تتفكك، يمكننا أن نرى المباني تتطاير إلى أشلاء عبر الشارع، إنه شيء لا تريد رؤيته مرة أخرى".

