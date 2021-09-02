«تجارية كفر الشيخ» تطالب بفصل مركز الحامول عن بيلا ضرائبيا

قام المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، بإعداد دراسة تفصيلية حول الأداء الضريبي بالمحافظة لتقديمها إلي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من خلال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار التعاون المشترك والمستمر بين الاتحاد ووزارة المالية لتطوير منظومة الضرائب المصرية وفي إطار الحرص المتبادل علي تهيئة مناخ ضريبي جيد لمجتمع الأعمال بمحافظة كفر الشيخ.

وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء مأمورية ضرائب جديدة داخل مدينة "الحامول" وفصلها عن مأمورية مدينة “بيلا”، حيث إن عدد الممولين بمدينة ومركز بيلا يبلغ 50332 ممولًا وبمدينة ومركز الحامول المسجلين بضرائب بيلا بإجمالي عدد 40869 ممولًا بنسبة وقدرها 44.88 % من إجمال مأمورية ضرائب بيلا.

وتضمنت الدراسة أن الفصل جاء بناء على طلب جموع المولين بمدينة ومركز الحامول والذين يطالبون بفصلهم عن ضرائب" بيلا" وإنشاء مأمورية ضرائب دخل بمدينة الحامول لخدمة مدينة ومركز الحامول، حيت تعد ذات امتداد جغرافي كبير يبعد مقرها عن بعض الممولين لما يقارب من 55 كيلو متر، مما يرهق كاهل الممولين في الانتقال إلي مقر المأمورية لإنهاء إجراءات ملفاتهم سواءً في حالات الفصل في الفحص، أو استخراج البطاقة الضريبية، أو سداد الضريبة، أو خلافه من الإجراءات المتعلقة بأعمال الضرائب، بالإضافة إلى صعوبة التنقل لمأموري المأمورية إلي هذه الأماكن البعيدة مما يعطل الحصر، ويؤثر بالسلب علي جودة الفحص.

وأوصت الغرفة التجارية فى الدراسة بضرورة فتح مأمورية للضرائب المصرية في الحامول وفصلها عن مأمورية ضرائب بيلا لتحقيق التوسع في حصر المجتمع الضريبي ،وزيادة حصيلة الضرائب من مركز الحامول والعمل علي راحة الممولين منتسبي الغرفة التجارية.

ومؤخرا، أصدر المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، قرارا بإلزام جميع العاملين بالغرفة ومكتب سجل تجاري الغرفة، ومكتب السمسرة العقارية، ومكتب ضرائب الغرفة، بضرورة التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل الأول من سبتمبر 2021 وذلك من خلال موقع وزارة الصحة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ضرورة إفادة شئون العاملين بالغرفة بموعد أخذ جرعة اللقاح أو رقم التسجيل لدى وزارة الصحة، للعاملين الذين لم يتلقوا جرعة التطعيم إلى الآن وموافاة رئيس الغرفة ببيان عن حالة أخذ اللقاح أو التسجيل لكافة العاملين، والتعميم علي كافة الشعب التجارية لحث منتسبيها علي ضرورة أخذ اللقاح لحضور اجتماعات للشعب التجارية.

وشدد رئيس الغرفة، بأنه لن يتم السماح لأي عضو من الشعب التجارية بداية من العام الجديد من حضور اجتماعات للشعب دون أخذ اللقاح، ومخاطبة مديرية الصحة بكفر الشيخ بناء علي طلب شعبة الصيادلة بتنظيم قافلة طبية لتطعيم الصيادلة أعضاء الشعبة بمقر الغرفة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها مجلس الإدارة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.