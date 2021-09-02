اتفاق بين رئيس البرلمان الليبى وإسبانيا على خروج القوات الأجنبية من ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، على ضرورة خروج كافة القوات والمرتزقة من كامل التراب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفقًا لإرادة الشعب الليبي وحرص مجلس النواب على تحقيق إرادة الشعب.

ومن جانبه أكد سفير اسبانيا لدى ليبيا على دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر 2021 باعتبارها نقطة أساسية في المسار السياسي الليبي ، كما أكد على دعم اسبانيا لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى أنه يجب احترام قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن في هذا الصدد .

واشنطن تطالب بخروج القوات الأجنبية من ليبيا

ودعت السفارة الأمريكية في ليبيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، سحب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة

وقالت سفارة واشنطن في ليبيا في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "ترحب الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا باعتبارها خطوة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي".

وأضافت "كما تكرر الولايات المتحدة دعوتها لسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما هو مقرر في 24 ديسمبر".

دول الجوار تطالب بخروج القوات الأجنبية من ليبيا

وكان الوزراء المشاركون باجتماع دول جوار ليبيا، طالبوا أمس الثلاثاء بانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة حسب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ونشرت وزارة الخارجية الجزائرية البيان الختامي للاجتماع الذي استضافته الجزائر على مدى يومين واختتم أعماله أمس الثلاثاء، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

وأشار البيان الختامي إلى أن الأعضاء المشاركين بالاجتماع أكدوا التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني بشأن ليبيا، كما جددوا تمسكهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الترابية، ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي مع إدانتهم لاستمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وأكد البيان الختامي على الدور المحوري لدول الجوار الليبي في دعم المسار الليبي برعاية الأمم المتحدة وعلى أهمية ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5".

فيما رحب البيان الختامي بالدول المشاركة وبمقترح مصر لاستضافتها الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في اجتماع يحدد لاحقًا.