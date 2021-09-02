الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاج الإدمان يعلن عن الاتصالات الواردة للصندوق

الإدمان
الإدمان

أكد صندوق علاج الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم استقبال الاتصالات على الخط الساخن 16033 لمدة 24 ساعة.
 

وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن الاتصالات الواردة للصندوق تشمل الهاتفية وهى المكالمات الخاصة بالاستقبال، والتى يجريها المرضى أو ذويهم.
 

أما النوع الثاني وهى اتصال المريض نفسه، اما الثالثة وهى اتصالات المشورة وتتضمن هذه الاتصالات المكالمات التى يجريها المرضى أو ذويهم بهدف التعرف على كيفية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطى وكيفية التعامل مع المرضى، وفي هذا الصدد يحرص الصندوق على إجراء لقاءات تليفزيونية للتعريف بخدمات الخط الساخن، والتى استطاعت الوصول إلى الجمهور المستهدف وتعريفه بكيفية الإكتشاف المبكر لحالات التعاطى، وكيفية التعامل مع المرضى إضافة إلى جذب انتباههم، ورفع الوعى بخطورة المخدرات، وتوضيح جوانب الخطأ فى المفاهيم المغلوطة وتفنيدها.
 
وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 73 ألفًا و318  مريضًا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة.


 ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في تنفيذ البرامج‪  ‬والأنشطة التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.
 

وزيرة التضامن الاتصالات وزيرة التضامن الاجتماعي المراهقين المفاهيم المغلوطة اتصالات فيروس كورونا التضامن الاجتماعي

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