مباحثات بين السفيرة المصرية فى كوتونو ووزير الدفاع البنينى

التقت السفيرة أمل عفيفي، سفيرة مصر في كوتونو، بوزير الدفاع الوطني البنيني، وثمن وزير الدفاع الوطني التطور في العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبنين.

وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

ومن جانبها، أكدت السفيرة أن مصر لا تألو جهداً في دعم الدول الأفريقية الشقيقة بكل الإمكانيات المتاحة لديها، مؤكدة بذل كافة الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع بنين في مختلف المجالات.

السفيرة المصرية في كوتونو تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية

التقت السفيرة أمل عفيفي، سفيرة مصر في كوتونو، "فيرونيك توجنفودي" وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة البينينية، في يوليو الماضي وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد الجيد لاستضافة مصر لمؤتمر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 5 – 8 يوليو 2021.

وقدّمت السفيرة وقتها الدعوة المصرية لبنين من أجل حضور المؤتمر، كما أبلغت بنين رسمياً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً.

ومن جانبها، عبرت الوزيرة البنينية عن تقدير بلادها الشديد لهذه اللفتة المصرية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات المصرية الممتازة في مجال مساندة دور المرأة في المجتمع، فضلاً عن الدور المصري في مجال نشر الفكر المعتدل المستنير بما يبرز دور المبادئ الإسلامية الصحيحة في دعم وتنمية المرأة المسلمة حول العالم.

مباحثات بين مصر وجنوب السودان

وبحث سفير مصر لدى جنوب السودان محمد قدح، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مع وزيرة الثقافة الجنوب سودانية نادية أروب، مقترحات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الثقافة والفنون، مع إهداء شحنة من الكتب المقدمة من وزارة الثقافة المصرية إلى نظيرتها بجنوب السودان.

وأوضح السفير محمد قدح أن الكتب المهداة تتشكل من مجموعة إصدارات للمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عن عدد من الأفلام الروائية، مضيفًا أنه سيتم تقديم سلسلة أخرى من إصدارات المركز القومي للترجمة قريبًا، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية.

من جانبها، قدمت وزيرة الثقافة الجنوب سودانية الشكر لوزارة الثقافة المصرية على المواد المهداة، مثمنة الدعم المصري لقطاع الثقافة في جنوب السودان.

وأوضحت أن جوبا بصدد تنظيم المهرجان الأول للثقافة والسلام قريباً، ومعربةً عن تطلعها لمشاركة الجانب المصري في المهرجان، مشيدةً بالعلاقات المتشعبة التي تربط البلدين.