«الإحصاء»: 29% زيادة فى واردات مصر من ألمانيا خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من ألمانيا إلى حدود 311.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 241.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 70.3 مليون دولار بنسبة 29.2%.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات سيارات وجرارات ودراجات وأجزائها من ألمانيا جاءت فى المرتبة الأولى بقيمة 76.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 54.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 21.8 مليون دولار بنسبة 40.1%، يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 62.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 36.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 25.7 مليون دولار بنسبة 70.3%.

وأضاف جهاز الإحصاء أن واردات منتجات الصيدلة من ألمانيا سجلت ارتفاعًا لـ 38.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 31.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 6.9 مليون دولار بنسبة 22.1%، كما بلغت واردات لدائن ومصنوعاتها 18.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 16 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 2.9 مليون دولار بنسبة 18.1%، وواردات منتجات كيماوية عضوية بقيمة 13.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 10.8 مليون دولار بزيادة 3 مليون دولار بنسبة 27.9%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكه طازجة بنسبة 70.9 ٪.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 48.1٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8٪ ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪ ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪.