ضبط 315 ألف كتاب تعليمي خارجي بدون ترخيص في الأزبكية

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط 315 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون ترخيص داخل مخزن بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المسئولين عن (مخزن كتب خاص بإحدى الشركات – كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع كتب دراسية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وتم التقابل مع (أمين المخزن ، مقيم بمنطقة الأزبكية بالقاهرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (315000 نسخة من كتاب تعليمى خارجى مختلف العناوين والسنوات الدراسية).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه أمين المخزن والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.