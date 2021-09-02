عودة «الشاتل باص» لنقل مندوبى الشركات لتقديم إخطارات البرامج السياحية

أعلنت غرفة شركات السياحة عن عودة عمل«الشاتل باص» الخاص بالغرفة مرة أخرى لنقل مندوبي الشركات السیاحیة إلى مقر شرطة السیاحة یومیًا اعتبارًا من یوم الأحد المقبل 5 /9 /2021، وذلك لتقديم الإخطارات بالبرامج السياحية التي تنفذها الشركات.

وأوضحت الغرفة، أنه نظرًا لأن منظومة الإخطارات الإلكترونیة مازالت تحت التجربة ولم یتم تفعیلھا بعد فسيتم استمرار الخدمة المقدمة من الغرفة إلى الشركات، لتقديم الإخطارات يدويًا، حيث تم نقل مقر قطاع شرطة السياحة والآثار من المقر القديم بالفسطاط إلى المقر الجديد بالمجمع الأمني بزهراء مدينة نصر، وذلك لتقديم الإخطارات بتنظيم الشركات لأي من الرحلات السياحية.

وأشارت إلى أن الشروط المطلوب توافرھا للاستفادة من الخدمة المقدمة من الغرفة، تتمثل في ضرورة توافر كارنیة الغرفة مع مندوب الشركة، وتسلیم صورة الكارنیة لسائق المركبة، كما یشترط ركوب مندوب واحد فقط عن كل شركة.

وذكرت أن المواعید المقررة لنقل مندوبي الشركات من میدان عبد المنعم ریاض أمام موقف "جو باص" إلى مقر شرطة السیاحة والآثار، الفترة الصباحیة: موعد التحرك الساعة 10 صباحًا، والفترة المسائیة: موعد التحرك الساعة الواحدة ظھرًا.

كما دعت الغرفة شركات السياحة بضرورة تحديث البيانات الخاصة بها، في إطار الجهود الدائمة من الغرفة لتحديث منظومة العمل والتواصل مع الشركات؛ نظرا للحاجة المتزايدة للتواصل مع أصحاب الشركات، إما عن طريق الموبايل أو البريد الإلكتروني.

وطالبت الغرفة من الشركات الدخول على حساب الشركة على الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة، ثم الضغط على بيانات الشركه وأفرعها، ثم الضغط على بيانات أصحاب الشركات، وتقوم الشركه بتسجيل بيانات التي تتضمن «الرقم القومي– الصفة – رقم الموبايل – رقم الواتس آب – البريد الإلكتروني».

ويتطلب أن يتقدم بالإخطار إلى شرطة السياحة والآثار من شركة السياحة الجالبة للسائح والمنفذة للبرنامج السياحي، كما يجب أن يتم الإخطار قبل وصول المجموعة من الخارج بـ48 ساعة منذ لحظة الوصول الدولي وحتى مغادرة البلاد، كما يتم إخطار شرطة السياحة خلال 24 ساعة في حالة تعديل أو إضافة عناصر للبرنامج الذي تم الإبلاغ عنه من قبل، ويتضمن الإخطار «تاريخ الوصول، وتاريخ السفر، والعدد، والجنسية، واسم المندوب، واسم المرشد، واسم السائق، ورقم السيارة، والبرنامج، وخط السير».