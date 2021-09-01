ضبط تشكيل عصابى لترويج المخدرات فى دمياط

كشفت أجهزة الأمن عن نشاط تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية تخصصوا في إدارة بؤرة لترويج المخدرات في محافظة دمياط، وألقت القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات قبل توزيعها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن دمياط نشاط تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية -لأربعة منهم معلومات جنائية- تخصصوا في إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط للإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبط 6 من المتهمين أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، ومزاولتهم نشاطهم الإجرامي.

وضُبط بحوزتهم 25 كيلوجراما لمخدر البانجو، كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,200 كيلوجرام، فرد خرطوش، عدد من طلقات الخرطوش، 2 دراجة نارية “بدون لوحات”، أدوات لتغليف وتقطيع المواد المخدرة – مبلغ مالي، 4 هواتف محمول، 4 قطع سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 300 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، حيث تم ضبط المتهمين و بحوزتهم 25 كيلوجراما لمخدر البانجو، كمية لمخدر حشيش وزنت 3,200 كيلو جرام، فرد خرطوش، عدد من طلقات الخرطوش، 2 دراجة نارية “بدون لوحات”، أدوات لتغليف وتقطيع المواد المخدرة – مبلغ مالي، 4 هواتف محمول، 4 قطع سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه في التحقيقات في دمياط.