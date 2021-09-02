«الملاحة الجوية» تبدأ أعمال الصيانةً لبرج المراقبة بمطار القاهرة

أجرت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، الأربعاء، أعمال صيانة دورية على أجهزة الرادار العاملة بالخدمة في برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، في إطار أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركة.



وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن شركة الملاحة الجوية كانت قد أصدرت منشور تنويه لكل شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولي، بأنه سيتم إجراء أعمال صيانة دورية على أجهزة الرادار بمطار القاهرة الدولي، كما سيتم العمل إجرائيًا من قبل المراقبين الجويين بالبرج خلال فترة أعمال الصيانة الدورية.

وأكدت المصادر، أن حركة هبوط وإقلاع الرحلات الجوية بمطار القاهرة الدولي، لم تتأثر بأعمال الصيانة داخل البرج، فتم العمل إجرائيَا خلال هذه الفترة التي تم اختيارها ضمن توقيت التشغيل المنخفض للرحلات الجوية في مطار القاهرة، فضلا عن وجود برج المراقبة الجوية القديم، الذي يكون بديلا لتسيير الرحلات الجوية بالمطار في حالة أعمال الصيانة.



ونفت المصادر، تأثر التشغيل في مطار القاهرة أو وجود أزمة سواء بتأخر وصول الرحلات أو إقلاعها، موضحًا أن كافة الشركات العاملة بمطار القاهرة، تم إخطارها مُسبقا بأعمال الصيانة، فضلا عن أن المراقبين الجويين بشركة الملاحة الجوية على أعلى مستوى من التأهيل للتعامل في مواقف طارئة قد تحدث، وليس فقط لتسيير الأعمال في أوقات الصيانة دون تأثر التشغيل.



وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

يذكر أن وزارة الطيران المدني، أعلنت عن بدء تلقي اللقاح للموظفين الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في ضوء القرار الحكومي الصادر بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم.



وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة،



وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.