«القومي للترجمة»: 75% خصمًا على إصدارات معرض الكتاب بالهناجر

يقدم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي معرضًا للكتاب المخفض والذي يقام حاليًا، ببهو المركز بخصومات تصل إلى 75% على مجموعة كبيرة من الإصدارات منها :"السيد آدم" ،"ما بعد الافتراضي" ،"بعد دوللي"،"نصف العالم الأسيوي الجديد"،"نهر النيل مشاركة في مورد نادر"،"موسوعة تاريخ السينما"،"الإسلام في أوروبا "، الكاتب وعالمه "التحولات الكبرى"، "حواديت الأطفال والبيوت"،"موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي"،"الإمبراطورية المصرية في عهد محمد علي"،"أشعار أحمد فؤاد نجم"،"اكتشاف مقبرة توت عنخ امون" ،"معجم الحضارة اليونانية القديمة "،"دور الإعلام في إخضاع الحكومات للمساءلة "،"الكتابة للأطفال "،"الطب الامبريالي و المجتمعات المحلية" ، "العلم والثقافة والمجتمع "،"خرافة القوى العظمى"،"كيف تتعلم اللغات" ، "التلميذ المهان" ، "هل يمكن للحاسوب أن يكتب قصيدة غزلية "،"أدب الحرب الباردة" ،"الإنسان ..اللغة ..الرمز"، "ما البيولوجيا إلا تكنولوجيا"، "أحمر قرمزي"، "نهاية وول ستريت "، "بيولوجيا السلوك الديني".

كما يطبق الخصم كل من إصدارات "المسرح العربي الحديث في مصر"،"موسوعة تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي ،"ناصر"،"البؤس والنبل"، "مملكة وجدو بين الأسطورة والتاريخ "،روسيا والغرب لمن الغلبة"، " مختارات من الشعر الفارسي" ،"الطبقة العليا بين ثورتين" ،"ترجمات يحيي حقي"و"مختارات من الشعر الاسباني".

وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب د. كرمة محمد سامي، أستاذ الأدب الانجليزي بكلية الألسن جامعة عين شمس، للعمل مديرا للمركز القومي للترجمة، لمدة عام خلفا للدكتورة علا عادل وذلك فى 17 أغسطس 2020 وذلك بعد أن تقدمت الأخيرة باعتذار عن عدم الاستمرار في المنصب بعد ترشيحها من وزارة التعليم العالي للعمل ملحقاً ثقافياً لمكتب البعثة التعليمية بدولة النمسا، ووجهت وزيرة الثقافة التهنئة للدكتورة علا عادل على المنصب الجديد وتمنت لها التوفيق.