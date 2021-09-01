الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«القومي للترجمة»: 75% خصمًا على إصدارات معرض الكتاب بالهناجر

دكتورة كرمة سامي
دكتورة كرمة سامي

يقدم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي معرضًا للكتاب المخفض والذي يقام حاليًا، ببهو المركز بخصومات تصل إلى 75% على مجموعة كبيرة من الإصدارات منها :"السيد آدم" ،"ما بعد الافتراضي" ،"بعد دوللي"،"نصف العالم الأسيوي الجديد"،"نهر النيل  مشاركة في مورد نادر"،"موسوعة تاريخ السينما"،"الإسلام في أوروبا "، الكاتب وعالمه "التحولات الكبرى"، "حواديت الأطفال والبيوت"،"موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي"،"الإمبراطورية المصرية في عهد محمد علي"،"أشعار أحمد فؤاد نجم"،"اكتشاف مقبرة توت عنخ امون" ،"معجم الحضارة اليونانية القديمة "،"دور الإعلام في إخضاع الحكومات للمساءلة "،"الكتابة للأطفال "،"الطب الامبريالي و المجتمعات المحلية" ، "العلم والثقافة والمجتمع "،"خرافة القوى العظمى"،"كيف تتعلم اللغات" ، "التلميذ المهان" ، "هل يمكن للحاسوب أن يكتب قصيدة غزلية "،"أدب الحرب الباردة" ،"الإنسان ..اللغة ..الرمز"، "ما البيولوجيا إلا تكنولوجيا"، "أحمر قرمزي"، "نهاية وول ستريت "، "بيولوجيا السلوك الديني".

كما يطبق الخصم كل من إصدارات "المسرح العربي الحديث في مصر"،"موسوعة تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي ،"ناصر"،"البؤس والنبل"، "مملكة وجدو بين الأسطورة والتاريخ "،روسيا والغرب لمن الغلبة"، " مختارات من الشعر الفارسي" ،"الطبقة العليا بين ثورتين" ،"ترجمات يحيي حقي"و"مختارات من الشعر الاسباني".

وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب د. كرمة محمد سامي، أستاذ الأدب الانجليزي بكلية الألسن جامعة عين شمس، للعمل مديرا للمركز القومي للترجمة، لمدة عام خلفا للدكتورة علا عادل وذلك فى 17 أغسطس 2020 وذلك بعد أن تقدمت الأخيرة باعتذار عن عدم الاستمرار في المنصب بعد ترشيحها من وزارة التعليم العالي للعمل ملحقاً ثقافياً لمكتب البعثة التعليمية بدولة النمسا، ووجهت وزيرة الثقافة التهنئة للدكتورة علا عادل على المنصب الجديد وتمنت لها التوفيق.

الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة المركز القومي للترجمة كتب مخفضة اقبال على معرض كتاب الدقي بمركز الهناجر للفنون

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام أنجولا

تصفيات المونديال.. محمد شريف يقود هجوم منتخب مصر أمام أنجولا

الوزراء يوافق على 8 قرارات أبرزها تعديل بعض أحكام «الإجراءات الجنائية»

أسرار جديدة من الملف الوظيفى لـ«نجيب محفوظ»

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تولى ملف «المياه».. من هو سفير إسرائيل الجديد فى الأردن؟

6971 إصابة بكورونا فى إسرائيل

جامعة الدول تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة أنهار الديك