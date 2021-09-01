الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اشتية: فلسطين والأردن شركاء في الدم والتاريخ ووحدة المصير

جدد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأربعاء، تأكيده على روح الشراكة بين فلسطين والأردن على كافة المستويات وعلى مدار التاريخ.

وشدد اشتية على أن البلدين شركاء في الدم والتاريخ ووحدة المصير وشركاء في المشهد السياسي، لافتا إلى أن حل الدولتين هو مصلحة فلسطينية- أردنية.

جاء تصريحات اشتية خلال استقباله وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، بحضور وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، والسفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي.

وبحث رئيس الوزراء الفلسطينى مع الوزير الأردني تعزيز التعاون والتنسيق المشتركين في قطاع الزراعة، بما يساهم في رفع الميزان التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تسويق المنتجات الأردنية الفلسطينية الزراعية في دول العالم، لتلبية الأهداف الفلسطينية بالانفكاك عن الاحتلال.

ونقل الحنيفات تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء، والحكومة والشعب الأردني للقيادة والحكومة والشعب الفلسطيني الشقيق.

ووضع الحنيفات رئيس الوزراء في صورة تدشين خارطة طريق تفصيلية لإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، والتي تمثل أول عمل عربي مشترك، وتأتي ضمن توجيهات الملك عبد الله الثاني بالانفتاح على كافة المستويات مع فلسطين.

وفى وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إلى مصر في زيارة رسمية.

 

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة

ورافق الرئيس الفلسطيني أبو مازن وفدا رفيع المستوى، ضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ومستشاره للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

تأتى تلك الزيارة تمهيدا لعقد  قمة ثلاثية، غدا الخميس، تستضيفها مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبدالله الثاني ملك الأردن، ومحمود عباس "أبومازن" رئيس السلطة الفلسطينية.

رئيس الوزراء الفلسطيني الأردن وحدة المصير العاهل الاردني المشهد السياسى

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وائل لطفي

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