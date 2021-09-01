بسبب معاكسة سيدة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالمنصورة
شهدت اليوم الأربعاء، قرية ميت مزاح بمركز المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة بسبب معاكسة زوجة أحد أطراف المشاجرة.
تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة المنصورة من بعض أهالي بوجود مشاجرة بقرية " ميت مزاح " دائرة المركز.
بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من "طرف أول" ، "هاني .م. أ. أ " 29 سنة، سائق، مصابا بجرح نافذ بالبطن وآخر قطعي بالوجه ، و "طرف ثان"، "رضا .ع. ع " 39 سنة، مبيض محارة، مصابا بجرح بفروة الرأس وكسر بعظمة الأنف، و شقيقه "محمد. ع. ع " 37 سنة، سائق مصابا بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعي بالوجه.
وتبين أن سبب المشاجرة، حدوث مشادة كلامية بين الطرفين على إثر قيام الأول بمعاكسة زوجة الثاني تطورت إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفين الضرب بأسلحة بيضاء " سكين "بحوزة كلا من الأول والثاني وإحداث الإصابات المشار إليها أمكن ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة البيضاء المستخدمة " 2 سكين ".
وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات لذات السبب تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة صحبة الحراسة اللازمة .
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/17464 جنح مركز المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة.