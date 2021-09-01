الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب معاكسة سيدة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالمنصورة

مشاجرة
مشاجرة

شهدت اليوم الأربعاء، قرية ميت مزاح بمركز المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة بسبب معاكسة زوجة أحد أطراف المشاجرة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة المنصورة من بعض أهالي بوجود مشاجرة بقرية " ميت مزاح " دائرة المركز.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من "طرف أول" ، "هاني .م. أ. أ " 29 سنة، سائق، مصابا بجرح نافذ بالبطن وآخر قطعي بالوجه ، و "طرف ثان"، "رضا .ع. ع " 39 سنة، مبيض محارة، مصابا بجرح بفروة الرأس وكسر بعظمة الأنف، و شقيقه "محمد. ع. ع " 37 سنة، سائق مصابا بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعي بالوجه.

وتبين أن سبب المشاجرة، حدوث مشادة كلامية بين الطرفين على إثر قيام الأول بمعاكسة زوجة الثاني تطورت إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفين الضرب بأسلحة بيضاء " سكين "بحوزة كلا من الأول والثاني وإحداث الإصابات المشار إليها أمكن ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة البيضاء المستخدمة " 2 سكين ".

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات لذات السبب تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة صحبة الحراسة اللازمة .

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/17464 جنح مركز المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة.

الأسلحة البيضاء الدقهلية مشاجرة المنصورة الاسلحة مركز شرطة مشادة كلامية مشاجرة بالأسلحة إصابة 3 أشخاص مشاجرة بالأسلحة البيضاء

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