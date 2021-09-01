الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في ميت غمر

جثةمصرع عامل صعقا
جثةمصرع عامل صعقا بالكهرباء

شهدت إحدى المزارع بمركز ميت غمر التابع لمحافظة المنصورة، مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء توصيل "ستارة" هواء كهربائية.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول "عمرو.خ.أ" 19 سنة-عامل بمزرعة دواجن بقرية ميت الفرماوي، ومحل إقامته قرية نجع صفر دائرة مركز فرشوط قنا جثة هامدة ‏ادعاء صعق كهربائي.

وبانتقال الضباط وسؤال مرافقيه قررا أنه أثناء قيام المذكور بتوصيل ستارة هواء كهربائية على إحدى نوافذ المزرعة من الداخل صعقه التيار الكهربائي.

وتوفى العامل على إثر ذلك، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر رقم 8736 إداري مركز ميت غمر، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

الكشف الطبى مركز فرشوط توقيع الكشف الطبي عامل زراعي التيار الكهربائي مفتش الصحة نيابة العامة مشرحة المستشفى مستشفى ميت غمر

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وائل لطفي

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