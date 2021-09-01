دياب ضيف «واحد من الناس».. الجمعة

يحل الفنان دياب ضيفا على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة، يومي الجمعة والسبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويتطرق دياب خلال الحلقة للحديث عن حياته وبداياته في المجال الفني، ومفاجأة الحلقة استضافة زوجته، كما يكشف عن كواليس أعماله الفنية المقبلة، ونيته للمشاركة في موسم رمضان المقبل، إضافة إلى تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد.

في سياق آخر، توسط المطرب تامر حسني بين المنتج نصر محروس والمطرب دياب من أجل إنهاء الخلاف بينهما بسبب عدة تعاقدات قديمة وعقود مختلفة كان قد كشف عنها دياب في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، بينما قام تامر حسني بجمع كل من المنتج والمطرب في منزل نصر محروس وذلك من أجل إنهاء الخلاف.

وقام تامر حسني بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنا فيه حل الخلاف بينهما، حيث أكد في الفيديو الذي توسط فيه للثنائي أنه ينتظر عمل غنائي يجمع بينهما، بينما علق تامر علي الفيديو المنشور قائلا: "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب، ودي لفته حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده شكراً أستاذ نصر شكراً أنك كبرتلي ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته كل الشكر أستاذ نصر محروس".‏